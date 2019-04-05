Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности
10:05 05.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности решением министра по делам регионального развития Латвии. В конце января правоохранительные органы провели в офисе и дома у Ушакова обыски по делу о коррупции на предприятии общественного транспорта, находящегося под контролем мэрии. Самого Ушакова в коррупции не подозревают, но обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра.
Сам Ушаков не исключал подобного развития событий. В эфире «Первого балтийского канала» он буквально на днях говорил, что будет бороться за свое честное имя.
Ушаков является мэром Риги с 2009 года При этом в феврале он объявил, что планирует баллотироваться в Европарламент. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:05 05.04.2019
- Эр-Рияд грозит отказаться от расчетов в долларах, если в США примут антикартельный закон
- 11:00 05.04.2019
- Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки
- 10:32 05.04.2019
- Эквадор отреагировал на сообщения о выдворении Ассанжа из посольства
- 10:20 05.04.2019
- Российские продавцы смогут выставлять свои товары в AliExpress
- 10:00 05.04.2019
- Роскомнадзор возьмет под контроль кабельные телеканалы
- 09:32 05.04.2019
- Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ
- 09:20 05.04.2019
- Хафтар начал наступление на Триполи, Британия экстренно созывает СБ ООН
- 09:05 05.04.2019
- Минздрав РФ предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок
- 09:00 05.04.2019
- В Бундестаге заявили, что следует распустить НАТО
- 23:59 04.04.2019
- Америка и Китай в течение месяца могут прийти к торговому соглашению - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать