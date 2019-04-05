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НОВОСТИ

Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности

10:05 05.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности решением министра по делам регионального развития Латвии. В конце января правоохранительные органы провели в офисе и дома у Ушакова обыски по делу о коррупции на предприятии общественного транспорта, находящегося под контролем мэрии. Самого Ушакова в коррупции не подозревают, но обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра. 

Сам Ушаков не исключал подобного развития событий. В эфире «Первого балтийского канала» он буквально на днях говорил, что будет бороться за свое честное имя. 

Ушаков является мэром Риги с 2009 года При этом в феврале он объявил, что планирует баллотироваться в Европарламент.  Эхо Москвы

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