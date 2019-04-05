0
0
99
НОВОСТИ

Кабмин вносит в Госдуму законопроект о корректировке контрактной системы закупок

11:32 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который вносит существенные изменения в контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается внести ряд изменений в законодательство о контрактной системе в сфере государственных закупок, направленных на ускорение закупочных процедур. Для этого предлагаются существенные нововведения в контрактной системе", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В законопроекте содержится 11 основных норм - это упрощение подачи заявок для участников с необходимой квалификацией, введение новых случаев изменения условий контракта по строительству, возможность изменения условий контракта с единственным поставщиком, право заказчика заключить контракт со вторым участником без проведения повторной закупки, право заказчика проводить закупки по цене единицы (к примеру, при уборке снега, когда невозможно определить его объем).

Также предлагается увеличить размер начальной цены аукционов с 3 млн до 50 млн рублей в случае товаров, и в строительстве - до 500 млн. Кроме того, есть предложение об исключении размещения отчета по отдельным этапам исполнения контракта - строительству, сохранению объектов культурного наследия.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 4 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 05.04.2019
Католический священник из Гданьска извинился за сожжение книг о Гарри Поттере
0
39
12:20 05.04.2019
В Сан-Паулу банда ограбила ведущих и гостей радиостанции в прямом эфире
0
58
12:05 05.04.2019
Пушков ответил на заявление украинского министра о возможности въехать в Москву на танке
0
97
12:00 05.04.2019
ПФР назвал сроки перехода на электронный аналог СНИЛС
0
90
11:20 05.04.2019
Тимошенко подумает о возможности быть арбитром дебатов Зеленского и Порошенко
0
143
11:05 05.04.2019
Эр-Рияд грозит отказаться от расчетов в долларах, если в США примут антикартельный закон
0
159
11:00 05.04.2019
Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки
0
165
10:32 05.04.2019
Эквадор отреагировал на сообщения о выдворении Ассанжа из посольства
0
230
10:20 05.04.2019
Российские продавцы смогут выставлять свои товары в AliExpress
0
187
10:05 05.04.2019
Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности
0
248

Возврат к списку