Кабмин вносит в Госдуму законопроект о корректировке контрактной системы закупок
11:32 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который вносит существенные изменения в контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается внести ряд изменений в законодательство о контрактной системе в сфере государственных закупок, направленных на ускорение закупочных процедур. Для этого предлагаются существенные нововведения в контрактной системе", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
В законопроекте содержится 11 основных норм - это упрощение подачи заявок для участников с необходимой квалификацией, введение новых случаев изменения условий контракта по строительству, возможность изменения условий контракта с единственным поставщиком, право заказчика заключить контракт со вторым участником без проведения повторной закупки, право заказчика проводить закупки по цене единицы (к примеру, при уборке снега, когда невозможно определить его объем).
Также предлагается увеличить размер начальной цены аукционов с 3 млн до 50 млн рублей в случае товаров, и в строительстве - до 500 млн. Кроме того, есть предложение об исключении размещения отчета по отдельным этапам исполнения контракта - строительству, сохранению объектов культурного наследия.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 4 апреля.
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