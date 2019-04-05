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Католический священник из Гданьска извинился за сожжение книг о Гарри Поттере

12:32 05.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере. Рафал Яросевич назвал неудачной идею уничтожения литературы и предметов, которые якобы связаны с магией и оккультизмом.

Он заявил, что акция не была направлена против каких-либо конкретных авторов, группы людей, культуры и религии.

«Ели кто-либо воспринял мои действия таким образом, я хотел бы извиниться. (...) Мне очень жаль», — написал он. Яросевич добавил, что удалил фотографии публичного сожжения вещей, которые, по мнению владельцев, несли в себе зло. Изначально они были опубликованы на Facebook-странице фонда, который практикует нетрадиционные способы богослужения, отмечает The Guardian.

Различные предметы, среди которых была африканская деревянная маска, маленькая буддийская фигурка, статуэтки слонов, книги о личности и магии, а также книги Джоан Роулинг, сожгли 31 марта перед одним из костёлов Гданьска.

The Guardian отмечает, что за акцию Яросевича оштрафовали городские власти. Говорит Москва

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