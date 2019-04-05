Яровая предложила ввести механизм информирования всех граждан о положенных им льготах

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий введение механизма информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Как пояснила журналистам автор, "появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства".



Согласно тексту проекта закона, каждый сможет выбрать удобный для него способ получения информации: через портал госуслуг, единый колл-центр или посещение органа власти. Порядок информирования будет определяться правительством. При этом регионы смогут выработать свою схему информирования о льготах, предоставляемых на основании законов и нормативных актов субъекта РФ.



С 2015 года в России сформирована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения об оказываемых социальных услугах, льготах и выплатах. Оператором системы выступает Пенсионный фонд РФ, а информация предоставляется органами госвласти и внебюджетными фондами. Законопроектом предлагается создать механизм доведения этой информации до граждан. Список мер соцподдержки будет формироваться на основе данных ЕГИССО, а также нормативных актов, включая муниципальные.



Реализация законопроекта, согласно финансово- экономическому обоснованию, не потребует дополнительного выделения бюджетных средств.



Как отмечается в пояснительных материалах, "общее количество реализуемых мер социальной поддержки в Российской Федерации превышает три тысячи", рассчитывать на нее могут более 600 категорий граждан, всего применяются 12 форм налоговых льгот. В целом мерами соцподдержки охвачены 54 млн россиян.

