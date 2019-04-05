Генпрокуратура создаст новое главное управление - для надзора за расследованием важных дел

13:05 Источник: РБК

В Генпрокуратуре России появится новое главное управление — по надзору за расследованием особо важных дел. Это следует из приказа главы ведомства Юрия Чайки, копия которого есть в распоряжении РБК; ее подлинность подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре. Таким образом, в ведомстве станет девять главных управлений.

Сейчас надзор за следствием по особо важным делам курирует обычное, не главное управление Генпрокуратуры. Таким образом, значимость этой работы повышается. В новом главке будут работать 70 человек, в его структуру войдут два управления, одно из которых будет заниматься надзором за особо важными делами в Следственном комитете (36 человек), другое (19 человек) — за следствием в МВД и дознанием в Федеральной службе судебных приставов.

