Японский зонд "Хаябуса-2" успешно создал искусственный кратер на астероиде Рюгу

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в пятницу успешно провел операцию по созданию на поверхности отдаленного астероида Рюгу искусственного кратера. Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА).

Для создания искусственного кратера на поверхности Рюгу японский зонд "Хаябуса-2" направил к нему специальный блок. Приблизившись вплотную к астероиду, этот блок взорвался, выстрелив в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом. В результате столкновения на астероиде образовался обширный искусственный кратер округлой формы. Специалисты JAXA смогли получить графические изображения кратера при помощи специальной камеры, которая также была сброшена зондом к поверхности астероида.



Следующий этап операции планируется провести чуть позднее. Ученые считают, что в кратере им удастся найти породы, которые оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы. В мае зонд должен совершить посадку в это место, чтобы взять необходимые образцы.

