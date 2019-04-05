Четверть доли Безоса в Amazon достанется его бывшей жене - СМИ
13:32 05.04.2019
Основатель онлайн-ретейлера Amazon, лидер глобального списка Forbes Джефф Безос договорился с бывшей женой, писательницей Маккензи Безос об условиях раздела совместно нажитого имущества. Бизнесмен согласился отдать ей 25% своей доли в Amazon. Об этом Маккензи Безос сообщила в Twitter. Она отметила, что право голоса по ее акциям будет у бывшего мужа.
Стоимость доли Маккензи Безос предположительно оценивается в $35,6 млрд. Это делает ее одной из трех богатейших женщин в мире. Впереди только наследница косметической империи L'Oreal Француаза Беттанкур-Майер (состояние по версии Forbes – $49,3 млрд) и одна из наследниц бизнеса Wal-Mart Элис Уолтон ($44,4 млрд).
В глобальном рейтинге миллиардеров Маккензи Безос займет 26 место. forbes.ru
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