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НОВОСТИ

Четверть доли Безоса в Amazon достанется его бывшей жене - СМИ

13:32 05.04.2019

Основатель онлайн-ретейлера Amazon, лидер глобального списка Forbes Джефф Безос договорился с бывшей женой, писательницей Маккензи Безос об условиях раздела совместно нажитого имущества. Бизнесмен согласился отдать ей 25% своей доли в Amazon. Об этом Маккензи Безос сообщила в Twitter. Она отметила, что право голоса по ее акциям будет у бывшего мужа. 

Стоимость доли Маккензи Безос предположительно оценивается в $35,6 млрд. Это делает ее одной из трех богатейших женщин в мире. Впереди только наследница косметической империи L'Oreal Француаза Беттанкур-Майер (состояние по версии Forbes – $49,3 млрд) и одна из наследниц бизнеса Wal-Mart Элис Уолтон ($44,4 млрд).

В глобальном рейтинге миллиардеров Маккензи Безос займет 26 место.  forbes.ru

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