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Любой призыв к разоружению, в том числе от США, заслуживает высокой оценки - Песков

14:00 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль высоко ценить любые призывы в пользу разоружения, в том числе и исходящие от США, но главное, чтобы они были подкреплены конкретными действиями, а не ограничивались одними декларациями. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, Китай и Россия могли бы вместе сократить расходы на оборону.

"Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и заслуживает высокой оценки, - сказал Песков. - Очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями, а был бы конвертирован в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения". Предложений в таком виде от американской стороны в Кремле, по его словам, пока не получали.

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