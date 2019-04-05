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Курортный сбор не будет вводиться в Крыму в 2019 году

14:32 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курортный сбор в Республике Крым вводиться в 2019 году не будет, регион хочет выйти из эксперимента, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в рамках форума "Открытый Крым".

Эксперимент по введению курортного сбора в Крыму должен был начаться 1 мая 2019 года.

"Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил в правительство РФ письмо исключить Крым из эксперимента", - сказал Аксенов.



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