Курортный сбор не будет вводиться в Крыму в 2019 году
14:32 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курортный сбор в Республике Крым вводиться в 2019 году не будет, регион хочет выйти из эксперимента, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в рамках форума "Открытый Крым".
Эксперимент по введению курортного сбора в Крыму должен был начаться 1 мая 2019 года.
"Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил в правительство РФ письмо исключить Крым из эксперимента", - сказал Аксенов.
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