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Флаг Косова убрали со стадиона "Ахмат-Арена" в Грозном

15:00 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флаг самопровозглашенной республики Косово, вывешенный на стадионе футбольного клуба "Ахмат" в Грозном, был снят. Об этом в пятницу ТАСС сообщил генеральный директор спорткомплекса имени Ахмата Кадырова Магамед Мацуев.

30 марта в Грозном прошел матч 21-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским "Спартаком" (1:3). Под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косова. В составе "Ахмата" выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша. Посол Сербии в РФ Славенко Терзич в интервью "Известиям" попросил компетентные органы разобраться в ситуации с появлением флага Косова на стадионе.

"С тех пор, как основной игрок сборной Косова Бернард Бериша играет в составе "Ахмата", этот флаг висел и никому не мешал несколько лет. Мы повесили флаг, чтобы футболисту было приятно, чтобы он чувствовал себя комфортно у нас в Грозном. Мне сказали снять, я снял, уже с утра не висит", - сказал директор стадиона.

Мацуев добавил, что вывесить флаги всех национальных сборных, в которых играют легионеры клуба "Ахмат", была его собственная инициатива. "Регламент не требовал, но я вывесил на стадионе флаги всех стран, которые представляют наш клуб, сейчас я снял. Не понимаю, зачем такой ажиотаж поднимать из-за флага, спорт должен быть вне политики", - сказал Мацуев, добавив, что Бериша еще не высказывал свою позицию по данному вопросу.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.

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