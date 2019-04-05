Генсек ООН прибыл в Бенгази для встречи с Хафтаром - ТВ
15:32 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Бенгази, где планирует провести встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Скай ньюс - Арабия".
По его данным, стороны обсудят обстановку в стране на фоне наступления ЛНА на ливийскую столицу Триполи. Между тем, сам Гутерриш написал на своей странице в "Твиттере", что совершает поездку из Триполи в Тобрук и Бенгази. "Моя цель остается той же: избежать военного противостояния. Я повторяю, что ливийский кризис не имеет военного решения, только политическое", - отметил он.
В четверг Хафтар объявил о начале операции по освобождению главного города страны от террористов и хозяйничающих там вооруженных группировок. В настоящее время армия развивает наступление и, как сообщает ряд СМИ, уже находится на подступах к столице. Глава заседающего там и признанного мировым сообществом Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять в случае необходимости силу для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов".
В четверг, уже после начала наступления, на пресс- конференции в Триполи со спецпредставителем ООН в Ливии Гасаном Саламе Гутерриш вновь призвал все стороны конфликта прекратить вооруженную эскалацию, указав, что ООН продолжает прилагать усилия, чтобы "успокоить ситуацию" и организовать намеченную на 14-16 апреля в Гадамесе Общенациональную конференцию, призванную положить конец затяжному кризису в этой североафриканской стране.
В пятницу в 15:00 (22:00 мск) по запросу Великобритании Совет Безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии.
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