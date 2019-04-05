0
0
0
НОВОСТИ

Генсек ООН прибыл в Бенгази для встречи с Хафтаром - ТВ

15:32 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Бенгази, где планирует провести встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По его данным, стороны обсудят обстановку в стране на фоне наступления ЛНА на ливийскую столицу Триполи. Между тем, сам Гутерриш написал на своей странице в "Твиттере", что совершает поездку из Триполи в Тобрук и Бенгази. "Моя цель остается той же: избежать военного противостояния. Я повторяю, что ливийский кризис не имеет военного решения, только политическое", - отметил он.

В четверг Хафтар объявил о начале операции по освобождению главного города страны от террористов и хозяйничающих там вооруженных группировок. В настоящее время армия развивает наступление и, как сообщает ряд СМИ, уже находится на подступах к столице. Глава заседающего там и признанного мировым сообществом Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять в случае необходимости силу для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов".

В четверг, уже после начала наступления, на пресс- конференции в Триполи со спецпредставителем ООН в Ливии Гасаном Саламе Гутерриш вновь призвал все стороны конфликта прекратить вооруженную эскалацию, указав, что ООН продолжает прилагать усилия, чтобы "успокоить ситуацию" и организовать намеченную на 14-16 апреля в Гадамесе Общенациональную конференцию, призванную положить конец затяжному кризису в этой североафриканской стране.

В пятницу в 15:00 (22:00 мск) по запросу Великобритании Совет Безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 05.04.2019
Песков заявил, что больше одной пятой американцев хотят эмигрировать из США
0
87
15:00 05.04.2019
Флаг Косова убрали со стадиона "Ахмат-Арена" в Грозном
0
93
14:32 05.04.2019
Курортный сбор не будет вводиться в Крыму в 2019 году
0
122
14:12 05.04.2019
Туск предложит Мэй отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года - Sky News
0
161
14:00 05.04.2019
Любой призыв к разоружению, в том числе от США, заслуживает высокой оценки - Песков
0
168
13:32 05.04.2019
Четверть доли Безоса в Amazon достанется его бывшей жене - СМИ
0
190
13:20 05.04.2019
Японский зонд "Хаябуса-2" успешно создал искусственный кратер на астероиде Рюгу
0
210
13:06 05.04.2019
В московском Метрогородке по просьбам жителей построят новые социальные объекты
0
200
13:05 05.04.2019
Генпрокуратура создаст новое главное управление - для надзора за расследованием важных дел
0
214
13:00 05.04.2019
Яровая предложила ввести механизм информирования всех граждан о положенных им льготах
0
216

Возврат к списку