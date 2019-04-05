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На здании РГБ останется имя Ленина

16:12 05.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Имя Ленина останется на здании Российской государственной библиотеки. Директор РГБ Вадим Дуда в эфире «Говорит Москва» сообщил, что принято решение сохранить все исторические надписи.

«В официальном названии Ленина уже нет. Но мы оставили все исторические надписи. Есть очень много идей среди коллектива, что нужно делать с названием. Некоторые говорят, что нужно вернуть название Румянцевский музей, но это достаточно сложный процесс».

Книжное собрание графа Николая Румянцева было передано государству после его смерти в 1826-м. В 60-х года XVIII века библиотека из Петербурга была перенесена в Москву в Дом Пашкова. До 1925 года учреждение существовало как Румянцевский музей. В 1925 году на его базе была создана  Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина. 

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