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США не смогли предложить Турции те же условия по Patriot, что РФ по С-400 - Эрдоган

17:00 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ТАСС, 5 апреля. Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия для соглашения по американским противоракетным комплексам Patriot, какие Россия предложила по контракту на зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы финализировали соглашение по С-400, продолжаем выплаты по контракту. Мы предлагали США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов", - сказал он в эфире телеканала "Хабер тюрк".


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