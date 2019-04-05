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ВТО поддержала позицию российских властей в транзитном споре с Украиной

17:12 05.04.2019 Источник: Газета.Ru

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам», пишет «Украинская правда».

В издании подчеркнули, что транзитный спор был «ключевым» торговым противостоянием Москвы и Киева. Отмечается, что запрет России «разорвал» наиболее краткий путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

В «Украинской правде» напомнили, что позицию России по этому спору поддержали США.  Газета.Ru

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