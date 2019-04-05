Экс-министр Абызов арестован судом до 25 мая

18:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал до конца мая фигуранта дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - экс- гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева, обвиняемого в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя об избрании Ильичеву меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению", - сказала судья Юлия Сафина.

Следствие просило арестовать Ильичева на 1 месяц 20 суток. Таким образом, фигурант отправится в СИЗО до 25 мая.