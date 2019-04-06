На обложке нового журнала Time разместили изображение Путина, возвышающегося над Землей

08:30 Источник: RNS

Журнал Time опубликовал анонс нового номера, на обложке которого изображен президент России Владимир Путин.

Он возвышается над земным шаром, на котором расставлены белые метки с красными звездами. По задумке автора, это якобы построенная российским лидером «империя, состоящая из тиранов и несостоявшихся государств».



Автор основной статьи нового номера Time Саймон Шустер пишет, что Россия проводит кампанию по «вмешательству» как в крупных зонах конфликта (Венесуэле, Ливии и Сирии), так и в более «мрачных» уголках Африки, в частности, в Судане. RNS