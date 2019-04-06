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НОВОСТИ

Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США

09:00 06.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран новым президентом Всемирного банка (ВБ).

Как сообщила пресс-служба банка, такое решение принято единогласно на заседании совета директоров ВБ.  Коммерсантъ

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