Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
09:00 06.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран новым президентом Всемирного банка (ВБ).
Как сообщила пресс-служба банка, такое решение принято единогласно на заседании совета директоров ВБ. Коммерсантъ
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