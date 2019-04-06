США намерены признать "Корпус стражей исламской революции" террористической организацией - WSJ
17:30 06.04.2019 Источник: Газета.Ru
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» террористической организацией. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечается, об этом решении Вашингтон может объявить уже в понедельник, 8 апреля. Этот шаг усилит давление, которое американская сторона оказывает на Тегеран. Однако мнения представителей администрации по этому вопросу разделились.
Подчеркивается, что впервые «элемент иностранного государства» может быть официально признан террористическим объединением.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона выступает за ужесточение санкций против Ирана и усиление давления на него. Газета.Ru
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