В Великобритании начали выдавать паспорта без упоминания ЕС на обложке

13:00

Правительство Великобритании начало выдавать гражданам паспорта без упоминания Европейского союза на обложке. Как следует из заявления МВД Великобритании, новый документ начинает хождение с 30 марта 2019 года.

К концу 2019 года ведомство намерено вернуться к выдаче традиционных синих паспортов Великобритании, передает The Guardian. ren.tv