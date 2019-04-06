В Великобритании начали выдавать паспорта без упоминания ЕС на обложке
13:00 06.04.2019
Правительство Великобритании начало выдавать гражданам паспорта без упоминания Европейского союза на обложке. Как следует из заявления МВД Великобритании, новый документ начинает хождение с 30 марта 2019 года.
К концу 2019 года ведомство намерено вернуться к выдаче традиционных синих паспортов Великобритании, передает The Guardian. ren.tv
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