0
0
113
НОВОСТИ

Алжирцы требуют ухода политической элиты, связанной с Бутефликой

14:00 06.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Алжира, требуя радикальных реформ политической системы страны.

Демонстрации проходят семь недель подряд, каждую пятницу. Они уже заставили президента страны Абдельазиза Бутефлику заявить об уходе в отставку. Однако теперь участникам протестов уже недостаточно отставки президента, они требуют более глубоких и решительных реформ.

Сейчас, согласно конституции, пост президента должен временно занять спикер парламента. Но демонстранты требуют отставки всех политиков, связанных с Бутефликой.

Тем временем, как сообщает Рейтер, под давлением военных уволен глава спецслужб Алжира генерал Таргат, близкий сподвижник Бутефлики.

За недели, предшествовавшие отставке Бутефлики, свои посты покинуло несколько его влиятельных союзников.

Президент Бутефлика находился на своем посту 20 лет, но на этой неделе заявил, что хотя и гордится своими достижениями, он осознал, что не полностью справлялся со своими обязанностями.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 06.04.2019
Меркель "доверительно" пообщалась с Обамой
0
4
13:00 06.04.2019
В Великобритании начали выдавать паспорта без упоминания ЕС на обложке
0
182
12:48 06.04.2019
В Очаково-Матвеевском по просьбам жителей построят два детсада
0
169
12:30 06.04.2019
Премьер Канады предостерег "такие как Россия" страны от вмешательства в выборы
0
232
12:00 06.04.2019
Хафтар отказался встретиться с Сараджем по просьбе Гутерриша - СМИ
0
247
11:30 06.04.2019
Amazon покажет киносериал "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании
0
250
11:00 06.04.2019
Володин выступил за участие Госдумы в консультациях при назначении членов кабмина
0
309
10:30 06.04.2019
Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности - Песков
0
355
10:00 06.04.2019
Военные спутники США многократно тайно наблюдали за российскими и китайскими аппаратами
0
460
09:30 06.04.2019
Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины
0
391

Возврат к списку