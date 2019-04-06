Алжирцы требуют ухода политической элиты, связанной с Бутефликой
14:00 06.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Алжира, требуя радикальных реформ политической системы страны.
Демонстрации проходят семь недель подряд, каждую пятницу. Они уже заставили президента страны Абдельазиза Бутефлику заявить об уходе в отставку. Однако теперь участникам протестов уже недостаточно отставки президента, они требуют более глубоких и решительных реформ.
Сейчас, согласно конституции, пост президента должен временно занять спикер парламента. Но демонстранты требуют отставки всех политиков, связанных с Бутефликой.
Тем временем, как сообщает Рейтер, под давлением военных уволен глава спецслужб Алжира генерал Таргат, близкий сподвижник Бутефлики.
За недели, предшествовавшие отставке Бутефлики, свои посты покинуло несколько его влиятельных союзников.
Президент Бутефлика находился на своем посту 20 лет, но на этой неделе заявил, что хотя и гордится своими достижениями, он осознал, что не полностью справлялся со своими обязанностями. Русская служба Би-би-си
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