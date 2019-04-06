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Меркель "доверительно" пообщалась с Обамой

15:00 06.04.2019 Источник: Газета.Ru

Немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с бывшим президентом США Бараком Обамой в Берлине. Об этом пишет Die Welt.

Как отмечает издание, хотя официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что во встрече государственных деятелей нет ничего необычного, у очевидцев возникло иное впечатление. Меркель и Обама «доверительно» общались на протяжении 1,5 часов. Вероятно, речь шла в том числе о трансатлантических отношениях, которые значительно ухудшились при нынешнем главе государства Дональде Трампе.

Уточняется, что на вопрос, является ли это встреча знаком для Трампа, Зайберт ответил отрицательно. «Я решительно возражаю против такого впечатления», — заявил Зайберт.

Ранее сообщалось, что Обама сохраняет молчание на фоне скандала вокруг своего бывшего вице-президента Джо Байдена.  Газета.Ru

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