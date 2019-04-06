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Словацкий парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов - СМИ

17:00 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный совет (парламент) Словакии принял поправки к закону о государственных символах, запрещающие исполнение в республике гимнов иностранных государств. Об этом информировала в субботу чешская газета "Млада фронта Днес".

Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике возможно только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран.

Как выяснилось, поправки, исключающие исполнение иностранных гимнов, были приняты ошибочно. Об этом заявил председатель входящей в правящую коалицию партии "Мост - Хид" Бела Бугар. По словам лидера партии, опирающейся на поддержку венгерского меньшинства, депутаты проявили доверие к инициаторам документа и проголосовали "за", не вникнув в его суть. Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия - партнер "Мост - Хид" по правительственной коалиции.

Депутаты "Мост - Хид" обратились к президенту республики, который должен подписать документ, с просьбой вернуть его на доработку в парламент. Глава государства, реагируя на скандал, призвал парламентариев читать законопроекты, за которые они голосуют.

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