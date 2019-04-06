Володин выступил за участие Госдумы в консультациях при назначении членов кабмина
11:00 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства РФ. Об этом спикер заявил в интервью, опубликованном в субботу на сайте Госдумы.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию", - сказал он.
Володин напомнил, что сегодня в соответствии с Конституцией РФ нижняя палата парламента участвует в формировании кабмина лишь в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. "Было бы целесообразно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не давать комментария относительно озвученного в субботу предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства.
"Это новое предложение", - сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива, требующая внесения поправок в конституцию, согласована с Кремлем.
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