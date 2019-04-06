Лукашенко наградил орденом Валентину Матвиенко
18:00 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко. Соответствующий указ главы белорусского государства опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
Лукашенко отметил значительный личный вклад Матвиенко "в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией". Указ о награждении подписан накануне юбилея Матвиенко, который она отметит 7 апреля.
Орден Франциска Скорины - одна из высших государственных наград Белоруссии. Он присуждается за развитие белорусской культуры, гуманитарную и благотворительную деятельность.
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