Amazon покажет киносериал "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании
11:30 06.04.2019 Источник: НГ-Online
Сервис Amazon Prime Video приобрел права на показ киносериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании, сообщила в пятницу в пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».
«Гоголь» создан в жанре фантасмагории телеканалом ТВ-3, входящим в холдинг, и продюсерской компанией «Среда». В основе сюжета - биография и произведения писателя.
Главные роли в сериале исполнили Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко. В России он вышел на телеэкраны 25 марта 2019 года. Телеверсия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительного контента: расширенные сцены, а также новые серии – «Мертвые души» и «Колодец крови».
Вера Цветкова
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