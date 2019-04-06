Amazon покажет киносериал "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании

11:30 Источник: НГ-Online

Сервис Amazon Prime Video приобрел права на показ киносериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании, сообщила в пятницу в пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».

«Гоголь» создан в жанре фантасмагории телеканалом ТВ-3, входящим в холдинг, и продюсерской компанией «Среда». В основе сюжета - биография и произведения писателя.

Главные роли в сериале исполнили Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко. В России он вышел на телеэкраны 25 марта 2019 года. Телеверсия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительного контента: расширенные сцены, а также новые серии – «Мертвые души» и «Колодец крови».

Вера Цветкова