0
0
37
НОВОСТИ

Amazon покажет киносериал "Гоголь" в США, Канаде и Великобритании

11:30 06.04.2019 Источник: НГ-Online

Сервис Amazon Prime Video приобрел права на показ киносериала «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании, сообщила в пятницу в пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».

«Гоголь» создан в жанре фантасмагории телеканалом ТВ-3, входящим в холдинг, и продюсерской компанией «Среда». В основе сюжета - биография и произведения писателя.

Главные роли в сериале исполнили Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко. В России он вышел на телеэкраны 25 марта 2019 года. Телеверсия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительного контента: расширенные сцены, а также новые серии – «Мертвые души» и «Колодец крови».

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 06.04.2019
Володин выступил за участие Госдумы в консультациях при назначении членов кабмина
0
121
10:30 06.04.2019
Путин на встрече с президентом Эстонии развеет страхи по поводу безопасности - Песков
0
167
10:00 06.04.2019
Военные спутники США многократно тайно наблюдали за российскими и китайскими аппаратами
0
231
09:30 06.04.2019
Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины
0
224
09:00 06.04.2019
Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
0
263
08:50 06.04.2019
Лавров назвал НАТО причиной нестабильности в Ливии
0
269
08:40 06.04.2019
Белоруссия намерена поднять тариф на прокачку нефти из РФ почти на четверть
0
317
08:30 06.04.2019
На обложке нового журнала Time разместили изображение Путина, возвышающегося над Землей
0
316
21:48 05.04.2019
По просьбам жителей в Метрогородке построят 6 школ и 7 детсадов
0
674
20:25 05.04.2019
У потомка Наполеона III украли кольцо с бриллиантом за 1 млн евро
0
749

Возврат к списку