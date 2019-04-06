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Суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ - депутат Рады

20:00 06.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу сообщил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

"В новейшей истории Украины - знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью", - написал Новинский в "Фейсбуке".

По его словам, суд постановил признать действия Парубия противоправными, удовлетворив иск депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова. "Речь идет о принятии Радой законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации", - напомнил Новинский.

"УПЦ насильственно попытались переименовать в Русскую церковь на Украине, не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позицию самой церкви. Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата", - отметил Новинский.

По мнению депутата, суд "проявил настоящее уважение к духу и букве закона и удовлетворил иск Александра Долженкова". "Теперь вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду [президенту] Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно", - заявил Новинский.

Официальное заявление суда пока не опубликовано.

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