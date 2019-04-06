Истребитель F-16 ВВС Нидерландов на учениях подстрелил сам себя
20:30 06.04.2019
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов поразил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, в ходе манёвров в конце январе два F-16 открыли огонь из пушек, и один из истребителей пострадал от собственного выстрела: был повреждён корпус самолёта, а осколки боеприпаса попали в двигатель.
В результате инцидента никто не пострадал, пилот сумел посадить значительно поврежденный самолет. RT
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