Истребитель F-16 ВВС Нидерландов на учениях подстрелил сам себя

20:30

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов поразил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.

По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, в ходе манёвров в конце январе два F-16 открыли огонь из пушек, и один из истребителей пострадал от собственного выстрела: был повреждён корпус самолёта, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

В результате инцидента никто не пострадал, пилот сумел посадить значительно поврежденный самолет. RT

