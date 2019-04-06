Ассанж потребовал $1 млн у правительства Швеции

21:00 Источник: РОСБАЛТ

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал 9,25 млн шведских крон или около $1 млн в качестве компенсации за судебные издержки, в том числе услугу юристов в Швеции, Великобритании и Эквадоре. Выплатить эту сумму, по мнению Ассанжа, должно правительства Швеции, сообщает газета Svenska Dagbladet.

Так же Ассанж просит $64,4 тыс. за перевод документов во время расследования и еще около $108 тыс. за рассылку запросов в ООН и другие международные организации.



Напомним, Ассанж с 2012 года укрывается от уголовного преследования в посольстве Эквадора. Он попросил о политическом убежище из-за угрозы экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Недавно МИД Эквадора предложил ему «сдаться и смириться с экстрадицией в США», а не оставаться в посольстве этой страны в Британии на неопределенный срок. Власти Эквадора потратили на обеспечение убежища для основателя WikiLeaks около $5 млн. Росбалт

