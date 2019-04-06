0
0
0
НОВОСТИ

Ассанж потребовал $1 млн у правительства Швеции

21:00 06.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал 9,25 млн шведских крон или около $1 млн в качестве компенсации за судебные издержки, в том числе услугу юристов в Швеции, Великобритании и Эквадоре. Выплатить эту сумму, по мнению Ассанжа, должно правительства Швеции, сообщает газета Svenska Dagbladet.

Так же Ассанж просит $64,4 тыс. за перевод документов во время расследования и еще около $108 тыс. за рассылку запросов в ООН и другие международные организации.

Напомним, Ассанж с 2012 года укрывается от уголовного преследования в посольстве Эквадора. Он попросил о политическом убежище из-за угрозы экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Недавно МИД Эквадора предложил ему «сдаться и смириться с экстрадицией в США», а не оставаться в посольстве этой страны в Британии на неопределенный срок. Власти Эквадора потратили на обеспечение убежища для основателя WikiLeaks около $5 млн.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 06.04.2019
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов на учениях подстрелил сам себя
0
90
20:00 06.04.2019
Суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ - депутат Рады
0
138
19:30 06.04.2019
С-400 защитят не только Турцию, но также ЕС и НАТО - пресс-секретарь партии Эрдогана
0
172
19:00 06.04.2019
Любые изменения Конституции должны проходить предварительные обсуждения - Медведев
0
197
18:30 06.04.2019
Япония подняла истребители на перехват российского противолодочного самолета
0
240
18:00 06.04.2019
Лукашенко наградил орденом Валентину Матвиенко
0
251
17:30 06.04.2019
США намерены признать "Корпус стражей исламской революции" террористической организацией - WSJ
0
276
17:00 06.04.2019
Словацкий парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов - СМИ
0
316
16:00 06.04.2019
Росфинмониторинг предложил приостанавливать подозрительные банковские операции на 10 дней
0
367
15:00 06.04.2019
Меркель "доверительно" пообщалась с Обамой
0
443

Возврат к списку