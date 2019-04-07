Словакия пытается не допустить на свою территорию войска США
08:34 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель парламента Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил о недопустимости включения в готовящийся договор о словацко-американском сотрудничестве в области обороны положений о возможности размещения на территории страны военнослужащих США. Слова спикера привело в воскресенье Словацкое радио.
"Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС", - подчеркнул Данко.
Спикер сообщил, что министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится в США. Глава внешнеполитического ведомства намерен договориться с вашингтонскими партнерами о таком тексте договора, который бы полностью исключал размещение американских частей на территории республики.
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