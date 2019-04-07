После встречи с послом РФ в Лондоне "отравленный" "Новичком" остался при своем мнении
08:45 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, отравился прошлым летом при контакте с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском городке Эймсбери, продолжает считать, что за отравлением стояла Россия. С таким утверждением он выступил в субботу в интервью газете "Санди миррор" после посещения посольства РФ в Лондоне и встречи с главой диппредставительства Александром Яковенко.
По словам Роули, который после встречи с послом воздержался от общения с российскими журналистами, но дал интервью британской газете, он "не получил никаких ответов". После встречи британец признал, что ему "понравился посол", однако по итогам беседы своего мнения относительно событий в Эймсбери он не изменил. "Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что я выяснил некоторые вещи, которых не знал ранее. Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку", - приводит издание слова Роули.
Британец отметил, что глава дипмиссии "на самом казался обеспокоенным" его здоровьем. "Он не изменил моего мнения о том, что Россия причастна", - при этом добавил Роули.
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