Ученые из России и США занимаются модернизацией солнечного телескопа в Крымской обсерватории
08:55 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые Крымской астрофизической обсерватории РАН (КрАО) совместно с коллегами из США приступили к первой с 1970-х годов модернизации одного из крупнейших в Европе солнечных телескопов, созданного для изучения магнитного поля Солнца. После этого они смогут провести исследования, которые позволят лучше понять природу процессов на Солнце, в частности, спрогнозировать, наступит ли на Земле малый ледниковый период, сообщил в воскресенье ТАСС заведующий лабораторией физики Солнца КрАО, доктор физико- математических наук Юрий Цап.
"Солнечный телескоп, который находится у нас в крымской обсерватории, проходит сейчас этап модернизации. Наш сотрудник сейчас находится в США. Совместно с американскими учеными мы создаем прибор, так называемый спектрополяриметр, для исследования магнитного поля Солнца", - сказал он.
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