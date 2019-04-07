Ученые из России и США занимаются модернизацией солнечного телескопа в Крымской обсерватории

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Крымской астрофизической обсерватории РАН (КрАО) совместно с коллегами из США приступили к первой с 1970-х годов модернизации одного из крупнейших в Европе солнечных телескопов, созданного для изучения магнитного поля Солнца. После этого они смогут провести исследования, которые позволят лучше понять природу процессов на Солнце, в частности, спрогнозировать, наступит ли на Земле малый ледниковый период, сообщил в воскресенье ТАСС заведующий лабораторией физики Солнца КрАО, доктор физико- математических наук Юрий Цап.

"Солнечный телескоп, который находится у нас в крымской обсерватории, проходит сейчас этап модернизации. Наш сотрудник сейчас находится в США. Совместно с американскими учеными мы создаем прибор, так называемый спектрополяриметр, для исследования магнитного поля Солнца", - сказал он.