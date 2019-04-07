Синоптики в воскресенье обещают до 10 градусов тепла и местами дожди

09:00

В наступившее воскресенье столичный регион окажется на границе антициклона с запада и облачного циклонического вихря с востока. В противоборстве этих барических образований Москву ждет переменная облачность, местами пройдут слабые дожди.

Максимальная температура воздуха в столице составит +8…+10°, в Подмосковье ожидается +6…+11°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 751 мм рт. ст., что пока выше нормы, - сообщает сайт "Метеовести".