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Синоптики в воскресенье обещают до 10 градусов тепла и местами дожди

09:00 07.04.2019

В наступившее воскресенье столичный регион окажется на границе антициклона с запада и облачного циклонического вихря с востока. В противоборстве этих барических образований Москву ждет переменная облачность, местами пройдут слабые дожди.

Максимальная температура воздуха в столице составит +8…+10°, в Подмосковье ожидается +6…+11°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 751 мм рт. ст., что пока выше нормы, - сообщает сайт "Метеовести".

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