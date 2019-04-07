В Польше заговорили о получении репараций с Германии за Вторую мировую войну
10:27 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши намерены выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Депутат от правящей в стране партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак оценил сумму репараций в 900 млрд долларов.
"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет, - отметил он в интервью информационному ресурсу wPolityce.pl. - Тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона".
"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее 900 млрд долларов США, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", - сказал депутат.
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