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НОВОСТИ

Тереза Мэй опасается, что Британия так и не выйдет из ЕС

11:26 07.04.2019 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian. По ее словам, в парламенте выступают против выхода страны из ЕС без сделки.

«Мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза со сделкой или вообще не выходить», — добавила Мэй. Она подчеркнула, что любые промедления по Brexit увеличивают риск того, что страна останется в Евросоюзе.

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