В Улан-Удэ родители запретили свои детям ходить в школу по религиозным соображениям
11:50 07.04.2019
В уланудэнской семье две дочери год не ходят в школу в связи с тем, что родители им запрещают по религиозным соображениям, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка. Какая именно религия "запрещает" получать детям образование, не сообщается. К решению проблемы подошли полицейские и администрация Октябрьского района, - сообщает Байкал-24.
В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, то законные представители отказываются отправлять двух девочек в школу №15 в Улан-Удэ. Администрация учебного заведения пыталась самостоятельно решить проблему, однако родители их не пускали в дом. Не смогли повстречаться с семьей и сотрудники ПДН, КДН и ЗП. "Родители не идут на контакт, не открывают дверь, ситуацию по поводу обучения детей комментировать отказываются", - отмечается в сообщении.
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