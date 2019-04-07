Финал чемпионата мира по спортивному программированию в 2020 году пройдет в Москве

12:10

Москва в апреле 2020 года примет старейший и самый престижный в мире студенческий чемпионат по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC) в июне 2020 года. Решение об этом было объявлено в городе Порту (Португалия), где завершился финал ICPC 2019. Кроме Москвы права провести финальную часть чемпионата ICPC добивались Шанхай (Китай), Сидней (Австралия) и Орландо (США). Российская столица подобные состязания впервые, однако ранее чемпионат уже проводился в РФ – в 2013 году в Санкт-Петербурге, а в 2014 году – в Екатеринбурге.Обычно финальная часть чемпионата длится пять дней, на него прибывают примерно 1500 делегатов: студенты-финалисты, их тренеры, руководители региональных соревнований ICPC, представители вузов, бизнеса, государственные чиновники.Нужно отметить, что на завершившемся 4 апреля в Порту чемпионате ICPC первое место опять завоевала команда Московского государственного университета им. Ломоносова Red Panda, решившая больше всего задач. Команда МГУ стала первой, выигравшей финал ICPC два раза подряд с одним составом участников. На втором месте в нынешнем году – команда Массачусетского технологического университета (США), третье – Токийского университета (Япония).