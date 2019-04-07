Московская полиция задержала двух британцев, пытавшихся выбросить неизвестный порошок

12:43

Источник сообщил о задержании полицейскими в Москве в районе Чистых прудов двух иностранцев, которые при виде стражей порядка выбросили пакетики с неизвестными веществом, - пишет mk.ru

Задержанные оказались подданными Великобритании. В Москве они преподавали английский язык в одной из языковых школ. Пакетики с порошком, которые задержанные выбросили, сейчас направлены на экспертизу.