Московская полиция задержала двух британцев, пытавшихся выбросить неизвестный порошок
12:43 07.04.2019
Источник сообщил о задержании полицейскими в Москве в районе Чистых прудов двух иностранцев, которые при виде стражей порядка выбросили пакетики с неизвестными веществом, - пишет mk.ru
Задержанные оказались подданными Великобритании. В Москве они преподавали английский язык в одной из языковых школ. Пакетики с порошком, которые задержанные выбросили, сейчас направлены на экспертизу.
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