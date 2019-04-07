Новую школу построят в московском районе Ивановском по просьбам жителей

13:06

Проекты застройки московских кварталов, в которых будет реализовываться программа реновации, перерабатываются в соответствии с предложениям местных жителей. Например, при планировке модернизации района Ивановское решено было улучшить его социальную инфраструктуру. В частности, построить новый образовательный центр, который будет объединять школу и детский сад. Напомним, сейчас в Москве идут публичные слушания по поводу вариантов проектирования кварталов реновации.«О том, что в районе необходимо строить образовательную инфраструктуру, причем для детей разного возраста, заявляли сами жители, - рассказал один из разработчиков проекта, руководитель проектно-планировочной мастерской «ГлавАПУ» Андрей Шиншинов. - В соответствии с их пожеланиями мы заложили в проект планировки территории не только детский сад, но и школу. Сейчас в микрорайоне 40-52 находятся два детских сада 1962 года постройки, один из которых заброшен. Большой образовательный комплекс появится на их месте».Кроме того, в Ивановском в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы построят 20 современных домов площадью 314 тыс. кв м. Также там будет улучшена и транспортная инфраструктура – например, планируется оборудовать велодорожки, отремонтировать 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда.