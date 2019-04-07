СМИ: В Пентагоне говорят, что не знают ничего о подсчете пакистанских истребителей
13:17 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон не располагает информацией о подсчете американскими официальными лицами пакистанских истребителей F-16 после воздушного боя с индийскими истребителями. Об этом сообщает в воскресенье газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США. "У нас нет информации о каком-либо расследовании подобного рода", - приводит издание слова источника.
Эта информация появилась после того, как в минувшую пятницу американский журнал "Форин полиси" также со ссылкой на неназванные источники сообщил, что специалисты США по приглашению Исламабада проинспектировали аэродромы Пакистана для подсчета базирующихся там F-16, и проверка выявила, что вся группировка этих истребителей находится в полном составе. Официальных заявлений США по этому поводу пока не поступало.
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