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НОВОСТИ

Австрия намерена продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией

14:35 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия собирается продлить с мая пограничный контроль с Венгрией и Словенией до ноября 2019 года с целью борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщил в воскресенье изданию "Эстеррайх" министр внутренних дел страны Херберт Кикль.

"Да, мы хотим продлить этот контроль, а именно еще на полгода. Мы отправим письмо в Европейскую комиссию на следующей неделе, - сказал министр. - Мы не одиноки, другие страны сделают также, и это наше право".

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