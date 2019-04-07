Дату начала геноцида тутси в Руанде во Франции предложено сделать памятной
14:53 07.04.2019
В воскресенье, 7 апреля, в день 25-летия начала геноцида в Руанде, Елисейский дворец опубликовал сообщение о том, что президент Эмманюэль Макрон предложил сделать эту дату памятной во Франции, - пишет сайт rfi.fr
«В памятный день 25-летия геноцида тутси в Руанде, президент республики выражает свою солидарность с руандийским народом и свое сочувствие жертвам и их семьям, — говорится в сообщении Елисейского дворца. — Президент приветствует усилия выживших по увековечиванию памяти, и желает, чтобы дата 7 апреля отныне стала днем памяти геноцида тутси».
Напомним, в 1994 году, в результате геноцида против народа тутси, проводимого народом хуту, в Руанде за сто дней погибли 800 тысяч человек.
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