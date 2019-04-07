Американские военные будут наблюдать за ситуацией в Ливии "со стороны"
15:04 07.04.2019 Источник: Газета.Ru
В африканском командовании ВС США (АФРИКОМ) заявили, что выводят свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране. Об этом сообщается в заявлении АФРИКОМ, опубликованном в твиттере.
Отмечается, что американские военные продолжат наблюдать за ситуацией в Ливии со стороны. Они решили покинуть страну из-за того, что «ситуация становится непредсказуемой и сложной». «Мы будем... оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — говорится в заявлении.
На данный момент вооруженные формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, объявили о начале кампании против Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмашрала Халифы Хафтара. Соответствующее заявление сделал в воскресенье официальный представитель ВС заседающего в Триполи кабмина полковник Мухаммед Кануно. "Объявляем о начале военной кампании "Вулкан гнева" против вооруженных сил [Хафтара]", - цитирует военного новостной портал "Эфригейтньюс".
Чуть ранее сообщалось, что ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли в воскресенье серию ударов по позициям проправительственных сил в пригороде Триполи. Об этом передал телеканал "218" со ссылкой на заявление пресс-службы ВС ЛНА. (по информации ТАСС)
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