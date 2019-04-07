ЦИК Украины огласил официальные итоги выборов президента и назначил второй тур
16:16 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье подвела официальные итоги первого тура голосования на выборах президента страны, который прошел 31 марта. На заседании ЦИК объявлено, что по результатам обработки электронных и бумажных протоколов голосования кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%, явка составила 62,8%.
"Процент голосов избирателей, поданных за каждого кандидата, по отношению к количеству избирателей: <...> Зеленский Владимир Александрович - 30,24%, <...> Порошенко Петр Алексеевич - 15,95% <...>", - объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Она проинформировала, что всего в голосовании 31 марта участвовали почти 18,9 млн граждан Украины, из которых более 5,7 млн человек проголосовали за Зеленского, Порошенко поддержали около 3,1 млн избирателей.
Теперь, как ранее поясняли ТАСС в ЦИК Украины, оба кандидата в президенты официально имеют право приступить к агитации перед вторым туром голосования, который назначен на 21 апреля. "Провести повторное голосование, назначив его на воскресенье 21 апреля 2019 года и включив в бюллетень кандидатов на пост президента, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, - Зеленского Владимира Алеснадровича, Порошенко Петра Алексеевича", - добавила глава ЦИК.
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