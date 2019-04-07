0
0
53
НОВОСТИ

В Андаманском море США и Таиланд учатся бороться с вражескими подлодками

18:05 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевский военно-морской флот Таиланда и ВМС США приступили в воскресенье к ежегодным совместным учениям Guardian Sea ("Страж моря - 2019") в Андаманском море. Как сообщила газета "Бангкок пост", маневры направлены на расширение взаимных возможностей по борьбе с подводными лодками.

"Guardian Sea - это двусторонние учения между военным флотом Таиланда и США, - отметил во время церемонии открытия контр-адмирал Камчхорн Чхароенкиат. - Это морская операция направлена на борьбу с подводными лодками при участии кораблей и самолетов. Это прекрасная возможность для наших военно-морских сил обмениваться методами и навыками, а также планировать слежение и атаку на подводные лодки в различных условиях".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:16 07.04.2019
ЦИК Украины огласил официальные итоги выборов президента и назначил второй тур
0
206
15:04 07.04.2019
Американские военные будут наблюдать за ситуацией в Ливии "со стороны"
0
273
14:53 07.04.2019
Дату начала геноцида тутси в Руанде во Франции предложено сделать памятной
0
266
14:35 07.04.2019
Австрия намерена продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией
0
308
13:17 07.04.2019
СМИ: В Пентагоне говорят, что не знают ничего о подсчете пакистанских истребителей
0
371
13:06 07.04.2019
Новую школу построят в московском районе Ивановском по просьбам жителей
0
323
12:43 07.04.2019
Московская полиция задержала двух британцев, пытавшихся выбросить неизвестный порошок
0
407
12:10 07.04.2019
Финал чемпионата мира по спортивному программированию в 2020 году пройдет в Москве
0
344
11:50 07.04.2019
В Улан-Удэ родители запретили свои детям ходить в школу по религиозным соображениям
0
375
11:26 07.04.2019
Тереза Мэй опасается, что Британия так и не выйдет из ЕС
0
418

Возврат к списку