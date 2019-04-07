В Андаманском море США и Таиланд учатся бороться с вражескими подлодками
18:05 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королевский военно-морской флот Таиланда и ВМС США приступили в воскресенье к ежегодным совместным учениям Guardian Sea ("Страж моря - 2019") в Андаманском море. Как сообщила газета "Бангкок пост", маневры направлены на расширение взаимных возможностей по борьбе с подводными лодками.
"Guardian Sea - это двусторонние учения между военным флотом Таиланда и США, - отметил во время церемонии открытия контр-адмирал Камчхорн Чхароенкиат. - Это морская операция направлена на борьбу с подводными лодками при участии кораблей и самолетов. Это прекрасная возможность для наших военно-морских сил обмениваться методами и навыками, а также планировать слежение и атаку на подводные лодки в различных условиях".
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