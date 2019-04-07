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Генсек СЕ назвал два события, которые могут потрясти Европу

19:20 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из ЕС и возможный выход России из Совета Европы (СЕ) могут стать для Европы настоящим потрясением. Такое мнение высказал в воскресенье Норвежскому телеграфному бюро генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit (сокращение от Russia + exit - прим. ТАСС). Но это может скоро произойти", - подчеркнул он.

По его словам, выход РФ из СЕ "будет настолько же серьезным событием, как и Brexit". Он указал, что риск выхода РФ "навис над организацией".

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