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Порошенко пожелал сдать обязательный тест на наркотики экспертам ВАДА

19:55 07.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать анализы на наркотическую зависимость в срочном порядке у экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом он в воскресенье сказал в интервью на телеканале "Украина".

"Авторитет этой организации (ВАДА - прим. ТАСС) не вызывает сомнения, и срочно, как сказал Кличко, в начале следующей недели [они] приедут сюда: и руководство, и эксперты этой комиссии. Хочу сказать, что я эти тесты пройду сразу же. Я считаю это очень важным", - заявил глава государства.

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