Понедельник в Москве будет пасмурным и теплым
07:06 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики в Москве в понедельник ожидают облачную погоду, небольшой дождь и до плюс 11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до пяти градусов. Ветер днем юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
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