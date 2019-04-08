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Понедельник в Москве будет пасмурным и теплым

07:06 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики в Москве в понедельник ожидают облачную погоду, небольшой дождь и до плюс 11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до пяти градусов. Ветер днем юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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