Понедельник в Москве будет пасмурным и теплым

07:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики в Москве в понедельник ожидают облачную погоду, небольшой дождь и до плюс 11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до пяти градусов. Ветер днем юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.