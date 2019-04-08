Большинству россиян не нравится закон о наказании за неуважение к власти - опрос
07:16 08.04.2019 Источник: РБК
Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти. При этом 23% опрошенных считают, что они нужны, чтоб обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, посвященного реакции на эти законы (есть у РБК).
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