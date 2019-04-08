Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan без компенсации

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Ранее он занимал пост главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Вместе с Гоном из совета директоров исключен один из его ближайших сподвижников Грег Келли, также обвиняемый в махинациях. При этом акционеры проголосовали за включение нового президента Renault Жан-Доминика Сенара в состав совета директоров Nissan.

"Мы должны признать, что у нас были проблемы в управлении", - сказал генеральный директор Nissan Хирото Саикава по итогам встречи. По его словам, экс-глава альянса не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.