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НОВОСТИ

Помпео призвал Хафтара прекратить наступление на Триполи

09:00 08.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Ливийскую национальную армию Халифа Хафтара «прекратить военные операции против ливийской столицы», говорится в заявлении на сайте госдепартамента. По словам господина Помпео, США обеспокоены боевыми действиями у южных районов Триполи.

Напомним, 4 апреля Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара выдвинулась в сторону Триполи, где располагается контролирующее запад страны правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.  Коммерсантъ

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